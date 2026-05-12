今、多くの企業で活用されているAI。作業の効率化や人員削減に有効ですが、AIの導入には賛否が分かれる場面があります。その一つがお葬式です。 「葬儀とAIに関する意識調査」(石川・金沢市の三和物産が4月に発表)で自分自身や親族の葬儀にAIロボットを導入することについてどう思うかという問いでは、「自分の葬儀にも、家族や親しい人の葬儀にも活用してもよい」という人が24.8％に対し、「自分の葬儀には活用して