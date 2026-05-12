中東情勢が緊迫化する中、山野知事は12日、経済産業省を訪れ、被災地の復興・復旧に必要な燃料油や石油資源を優先的に供給するよう要望しました。12日午前経済産業省を訪問した山野知事。被災地のインフラ復旧や災害公営住宅の整備に必要な燃料油や石油製品を優先的かつ安定的に供給することなど、6つの項目を盛り込んだ要望書を小森卓郎政務官に提出しました。〇山野知事「道もきれいにして建物も橋もという段階で、どうしても重