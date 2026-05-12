あの市長も推し活中−。メジャーデビュー１５周年を迎えた３人組ポップグループ・シクラメンが、群馬県前橋市の小川晶市長の“推し宣言”を追い風に、５月１２日にニューアルバム「スダコ３」を発売。２月から毎週末のように商業施設やＣＤショップでフリーライブを重ねＰＲを続けてきた。◇◇１月３１日、昌賢学園まえばしホールでワンマンライブを開催。前売りは完売し、会場は熱気に包まれた。ライブ中には、前