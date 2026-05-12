あの市長も推し活中−。メジャーデビュー１５周年を迎えた３人組ポップグループ・シクラメンが、群馬県前橋市の小川晶市長の“推し宣言”を追い風に、５月１２日にニューアルバム「スダコ３」を発売。２月から毎週末のように商業施設やＣＤショップでフリーライブを重ねＰＲを続けてきた。

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１月３１日、昌賢学園まえばしホールでワンマンライブを開催。前売りは完売し、会場は熱気に包まれた。

ライブ中には、前橋市を本拠地とする女子サッカークラブ・バニーズ群馬ＦＣの応援ソング「Ｄｒｅａｍｅｒ」を披露。イレブンとともにステージに立った小川市長は「いろいろありましたが、応援ソングやバラードを聴いていた」と明かし、堂々の“推し活宣言”を行った。

ライブ後の取材では「ツーマンライブに行ってから応援しています」と、一昨年６月に同ホールで風輪との共演をきっかけに“推し”になったことを告白。「いい曲が多いのに…。もっと売れていいと思うんですけど」と率直なエールを送った。

メインボーカルの肉だんごは、市長の“推し活”に大喜びだ。「めちゃくちゃうれしい」と笑顔を見せつつ、「週刊誌で風輪の翔司を推してるっていう記事を見て、嫉妬してます」と冗談交じりにライバル心ものぞかせた。

小川市長とメンバーは同世代。人生経験を重ねてきた年代だからこそ、シクラメンが歌い続けてきた応援ソングや人生に寄り添うバラードが胸に響いたともいえる。

東京・蒲田出身のシクラメンだが、近年は群馬との結びつきが強い。昨年のぐんまマラソンの公式イメージソング「ありったけのエール」を担当し、さらにＦＭ ＧＵＮＭＡでレギュラー番組を持つなど、地域に根差した活動を展開している。

肉だんごは「エージェント契約している会社が群馬にある。群馬はもう第二の故郷。群馬の人は情熱的で、声もかけてくれる」と“地元愛”を口にし、市長の心もつかんだ。

約４年ぶりのアルバム「スダコ３」発売に向け、２月以降の週末はインストアライブを展開。関東、東海、近畿で４０本近くのライブを開催した。リーダーのＤＥｐｐａは「僕らの思いと作品、情熱をくんでくれた（音楽レーベルの）ロックフィールドが『一緒にやろう』って言ってくれて始まったプロジェクト。まだシクラメンを知らない人に出会いたいっていうのが、一番大きかった」と説明した。

今夏には全国３０カ所を巡るライブツアーも予定している。大都市だけでなく地方都市も丁寧に回り、歌声を届ける。

トラックメーカーの電球は「アルバムと１５周年を背負ってのツアーになる」という。「３０カ所３０公演をやるのは（コロナ禍前の）２０１９年以来かな。自分たちで作品を届けに行くっていうのも、１５周年という節目でもう一回、大きな規模でやりたいっていうのがチームの思いです」と意気込みを語った。

市長が推し、同世代が共感するシクラメンの１５周年イヤーは、泥くさく、そして確実に熱を帯びている。