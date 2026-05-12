「静粛に！」――木槌を叩きながら、たった5分で“裁判した気分”を味わえる。そんなハイスピードボードゲーム「タイパ至上主義 裁判」が、6月1日に発売されます。株式会社TRYBEと僕と私と株式会社が共同開発するボードゲームブランド「タイパ至上主義」の最新作で、5月23日・24日開催の「ゲームマーケット2026春」（幕張メッセ）では先行販売も実施されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「タイパ至上