「静粛に！」――木槌を叩きながら、たった5分で“裁判した気分”を味わえる。そんなハイスピードボードゲーム「タイパ至上主義 裁判」が、6月1日に発売されます。

株式会社TRYBEと僕と私と株式会社が共同開発するボードゲームブランド「タイパ至上主義」の最新作で、5月23日・24日開催の「ゲームマーケット2026春」（幕張メッセ）では先行販売も実施されます。

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■ 「タイパ至上主義」シリーズ最新作は「裁判」がテーマ

「タイパ至上主義シリーズ」は、その名の通り「タイムパフォーマンス」を追求し、ゲームの本質を最短時間で最大限に楽しめる新感覚のゲームブランド。第1弾の「タイパ至上主義 麻雀」は発売から1年未満で発行部数3万個を突破するなど、大きな反響を呼んでいます。

シリーズ最新作となる「タイパ至上主義 裁判」は、Xで8万人超のフォロワーを持つ「ボドゲ紹介屋さん」がプロデュースを担当した、5分で“裁判した気になれる”ハイスピードディベートゲーム。

プレイヤーは「弁護士役」と「裁判官役」に分かれ、「エレベーターでおならしたのはどっち？裁判」など、全19種類の事件をテーマに議論を展開します。

弁護士役は、限られた証拠をもとに“たった3枚の証拠”で無罪を証明。一方の裁判官役は、その主張を聞きながら、どちらが本当に無罪なのかを見抜いていきます。

ディベートと正体隠匿ゲームの要素を組み合わせた、新感覚のゲーム性が特徴です。

■ 実際に叩けるガベル（木槌）で高まる“裁判感”

本商品の大きな魅力の一つが、パッケージにも大きく描かれている「ガベル（木槌）＆叩き台」が同梱されている点です。白熱する議論の最中に「カン！カン！」とガベルを響かせて「静粛に！」と宣告すれば、わずか5分のプレイ時間の中でも一気に本格的な“裁判感”を高めることが可能とのこと。

「タイパ至上主義 裁判」の価格は3500円（税抜）。対象年齢は6歳以上、プレイ人数は3〜5人を想定しています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051202.html