広島県警は、自転車の「青切符」制度の導入から1か月間で、61件の違反に対し切符を交付したと発表しました。スマートフォンを操作しながら運転する「ながらスマホ」が、全体の7割を占めました。切符が交付されたうち、10代と20代が全体の約6割を占めていました。【2026年5月11日 放送】