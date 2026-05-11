Image: Yarbo 広いお庭のお手入れに欠かせない芝刈り機。日本の一般家庭ではあまり馴染みがないガジェットですが、海を超えた国では広く愛用されている頼もしいマシンです。 そんな芝刈り機をめぐって、今、ちょっとした騒ぎが起きています。というのも、ネット通信対応のロボット芝刈り機がハッキングされ、人をひきかけたというニュースが報じられたから。 これは、Yarboというメーカーの