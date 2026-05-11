急性虫垂炎と診断され、活動を休止していたTHERAMPAGEの武知海青（28）が11日、活動再開を発表した。所属事務所「LDH」の公式サイトを通じて伝えた。同サイトで「急性虫垂炎のため療養しておりましたTHE RAMPAGEの武知海青ですが、医師の診断のもと治療および経過観察を行った結果、活動再開に支障がない状態まで回復したため、2026年5月13日(火)開催『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”』大阪公演より活動を再開するこ