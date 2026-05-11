9人組グループ・Snow Manが2025年11月から26年1月にかけて開催したツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」のBlu-ray＆DVDが、7月1日に発売されることが決定した。【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV同ツアーは、5thアルバム「音故知新」を引っさげ、全国5都市17公演で約78万人を動員した自身最大級のツアー。Blu-ray＆DVDには、25年12月26日の東京ドーム公演・全33曲が収録されている。初回