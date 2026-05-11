音を立てたら、即死。映画『クワイエット・プレイス』シリーズ最新作『クワイエット・プレイス パート3（原題：A Quiet Place Part III）』が撮影開始となった。シリーズ前2作で監督・脚本・出演を務めたジョン・クラシンスキーが報告している。 クラシンスキーは現地時間2026年5月9日に自身のに「さあ、行くぞ！#Part III」と投稿。ニューヨークのチャイナタウンにあるマンハッタン