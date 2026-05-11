【モデルプレス＝2026/05/11】テレビ東京では、ドラマ25「わたしの相殺日記」を6月5日深夜24時52分〜放送することが決定。アーティストのあのが主演を務める。【写真】紅白出演美女、地上波ドラマ単独初主演で演じるマイペースな主人公◆あの、地上波ドラマ単独初主演このドラマは、「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたり放送。この度、地上波ドラマ単独初主演となる、