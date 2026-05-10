とちぎテレビ サッカーＪ２・Ｊ３百年構想リーグ。 グループ９位のＪ３・栃木ＳＣは１０日ホーム最終戦を迎え同じくグループ３位のＪ２・ブラウブリッツ秋田と対戦しました。 ＰＫで敗れた試合を含め５連敗中の栃木。 ５千人を超えるサポーターが詰めかけたカンセキスタジアムとちぎでのホーム最終戦を白星で飾りたい栃木はスピード感ある攻撃を仕掛けます。