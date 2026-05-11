コンセプトモデルながら「現実味あふれる仕上がり」に注目集まるトヨタ車体が2023年10月から11月にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2023」で公開したSUVミニバンコンセプト「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバンギア コンセプト：以下、クロスバンギア）」は、当時大きな注目を集めました。ミニバンの広い室内空間とSUVのタフなスタイルを融合させた斬新なモデルで、新たなカテゴリーの創造を目指す意欲的な提案です。