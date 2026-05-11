コンセプトモデルながら「現実味あふれる仕上がり」に注目集まる

トヨタ車体が2023年10月から11月にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2023」で公開したSUVミニバンコンセプト「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバンギア コンセプト：以下、クロスバンギア）」は、当時大きな注目を集めました。

ミニバンの広い室内空間とSUVのタフなスタイルを融合させた斬新なモデルで、新たなカテゴリーの創造を目指す意欲的な提案です。

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クロスバンギアは、「すべての人が人生を楽しめる次世代のキャブワゴン」をテーマに開発されました。

従来のミニバンが誇る高い実用性や居住性に、近年人気のSUVが持つタフさと道具としての存在感を組み合わせることで、「クロスオーバーミニバン」という新たなジャンルを切り拓こうという試みとなっています。

多様化する現代のライフスタイルに対応するという明確な意志が、デザインから室内空間まであらゆる部分に反映されており、単なるショーモデルにとどまらないリアリティを感じさせる一台です。

外観デザインは、昨今の流麗で滑らかなフォルムとは一線を画す、カクカクとしたボクシーなスタイルが特徴です。箱型のミニバンスタイルをベースにしながら、SUVらしさを大胆に取り入れた仕上がりとなっています。

や汚れがつきにくいケアフリー素材（強化塗装）が採用されました。日常使いからアウトドアまで道具として使い倒せる、SUVらしい本気の実用性が感じられます。

クロスバンギア最大のハイライトといえるのが、Bピラー（車体中央の柱）をなくした革新的なドア構造です。

助手席側の特殊な開閉機構と後席スライドドアを組み合わせることで、ドアを開けた瞬間に側面の柱が消え、巨大な開口部が出現します。

この構造により、自転車や釣り竿、大型のキャンプ道具といった長尺物や大きな荷物の積み下ろしが格段に容易になるのです。アウトドアや配送などの用途でも威力を発揮するこの機能は、使い勝手を飛躍的に高める提案といえるでしょう。

インテリアのテーマは「リビングのような空間」です。

明るいカラーリングと開放的な天井デザインにより、まるで自宅のソファでくつろいでいるかのような心地よさを実現しています。

シートレイアウトは3列・6人乗りで、6つのシートアレンジが用意されています。

助手席を回転させて後席と対面にしたり、2列目シートをテーブルとして活用したりと、走行中だけでなく停車中も楽しめる空間づくりが大きな魅力です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mm、室内長は2965mm。トヨタの主力ミニバン「ノア」や「ヴォクシー」とほぼ同等のサイズ感で、日本の道路事情にも無理なく対応できる現実的なパッケージとなっています。

パワートレインについてはコンセプト段階のため詳細は非公表ですが、ボディサイズやトヨタ車体の開発特性（ノア／ヴォクシーの開発や生産にも携わる）を踏まえると、ノア／ヴォクシーと同じTNGA-Cプラットフォームをベースとする可能性が高いでしょう。

だとすれば、ハイブリッドやガソリンエンジン、4WD設定の採用も期待できそうです。

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2026年4月末の時点で、クロスバンギア市販化の正式なアナウンスはありませんが、2024年3月に意匠登録の動きが報じられたことで、期待は一段と高まっています。

既存のミニバン市場とは異なる、よりアクティブ志向のユーザー層を狙った新カテゴリーの開拓者となるポテンシャルを十分に秘めており、引き続き今後の動向から目が離せません。