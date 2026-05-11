第34回橋田賞授賞式が10日、都内で行われた。NHK連続テレビ小説「あんぱん」で、やなせたかし氏の妻をモデルにした朝田のぶ役を演じた今田美桜（29）は「のぶさんと一緒に過ごした時間は私にとってかけがえのない財産です」。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で花魁（おいらん）役を演じた小芝風花（29）は「涙があふれるくらい脚本が素晴らしく、すてきな役がどうやったら皆さんにお届けできるか葛藤もあった」と振り