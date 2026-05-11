「世帯年収1000万円以上」と聞くと、経済的に余裕のある暮らしを想像する人も多いだろう。だが、数字だけでは測れない現実もあるようだ。投稿を寄せたのは、沖縄県に住む40代男性。男性は技能工として働き年収700万円、妻は医療職で年収500万円。世帯年収は合わせて1200万円になる。家族構成は、9歳の長女と6歳の双子の次女・三女の3人の子ども。住まいは「家賃65000円の３DK（１部屋6畳）のアパート」だという。固定費を抑えてい