【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの澄田綾乃が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）に登場。銭湯で美しいボディを披露している。【写真】27歳女優、美谷間くっきり◆澄田綾乃、銭湯グラビア公開グラビアを中心に、最近ではドラマなど俳優業にも注力し、ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS／2024年1月〜3月）ではゲスト出演し、話題を呼んだ澄田。2nd写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中だ。今