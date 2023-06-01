アメリカのベッセント財務長官は、トランプ大統領の中国訪問に先立ち、日本と韓国を訪問すると発表しました。ベッセント財務長官は10日、中国で行われるトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談に先立ち、日本と韓国を訪問するとSNSで発表しました。ベッセント長官は12日に東京を訪れ、高市総理や片山財務大臣らと会談し経済問題について議論するということです。また、13日にはソウルで、中国の何立峰副首相と協議し、その後、