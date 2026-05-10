◆卓球世界選手権団体戦最終日（１０日、英ロンドン）５５年ぶりの優勝を目指した日本は決勝で中国に２―３で敗れ、６大会連続の銀メダルに終わった。第１試合の張本美和（木下グループ）、第３試合の橋本帆乃香（デンソー）が勝利を挙げたが、あと１歩王国の壁を超えることができなかった。中継のインタビューに応えた張本美は「まずは１勝して先陣を切れたのがよかった。どうしても１試合はという思いだったので、勝ち切