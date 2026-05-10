2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。本日5月10日（日）日本テレビ系で放送した「Golden SixTONES」にて、SixTONESが「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」のチャリティーパートナーを務めることを発表しました。SixTONESが「Golden SixTONES」の名物コーナーである超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦中、突如セットから水卜麻