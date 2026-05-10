米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイが、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、去就が注目を集める?明日の女帝?アスカに対してメッセージを送った。ＡＢＥＭＡにて放送されたＰＬＥ「バックラッシュ」（９日＝日本時間１０日、フロリダ州タンパ）で、アスカと一騎打ち。２人の争いに深く関わっていたカイリ・セインは大会前に解雇され、キーパーソンが途中退場したが、イヨは激闘を制して抗争を終わらせた