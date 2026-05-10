実業家・桑田龍征氏（40）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、あの「M-1」王者について持論を展開する場面があった。かねてから「M-1グランプリ」の漫才について批判してきた堀江氏だったが、この回でも「過去10何年分とか見たんだけど、全然笑えなかった」とバッサリ。「俺は『令和ロマン』とも共演してるけど、ああいうのが勝つっていうのがね。頭が良いのは凄く分かって