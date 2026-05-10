＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行中。最終組が前半を終えた。【ライブ写真】シックなのに華がある吉田鈴のモノトーンウェア1打差2位タイに金澤志奈と荒木優奈。3打差4位タイには桑木志帆、吉田鈴、大久保柚季、福山恵梨が続いている。女王・佐久間朱莉はトータル8オーバー・11位タイ。佐久間