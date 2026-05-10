＜中間速報＞河本結がイーグル奪い単独トップ 金澤志奈ら1差追走
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行中。最終組が前半を終えた。
【ライブ写真】シックなのに華がある 吉田鈴のモノトーンウェア
1打差2位タイに金澤志奈と荒木優奈。3打差4位タイには桑木志帆、吉田鈴、大久保柚季、福山恵梨が続いている。女王・佐久間朱莉はトータル8オーバー・11位タイ。佐久間に次ぐメルセデス・ランキング2位の菅楓華はトータル15オーバー・40位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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米国女子ツアー 3日目の結果
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