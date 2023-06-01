◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）10日の「母の日」に木浪、中野、植田は用具提供を受ける久保田スラッガー社が用意した特別仕様の用具で臨む。ピンク色であしらわれた打撃用手袋、リストバンド、アームカバーを着用する予定。日頃の感謝を胸に、DeNA戦を戦う。