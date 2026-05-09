格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の公開計量が９日、神戸市内で行われ、ラストマンスタンディング王者の平本蓮（２７）が対戦相手の皇治（３７）を不意打ちで蹴飛ばして会場を騒然とさせた。皇治とボクシングルールに準じたスタンディング特別バウトで対戦する平本は、計量で７９．８５キロを記録。６８．６０キロだった皇治と無差別級で対戦することになり「明日は俺が