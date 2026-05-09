「ドジャース−ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースのミゲル・ロハス内野手が八回の守備からベンチへ退いた。二回の第１打席で右足を痛めた影響とみられる。ロハスは第１打席でセンターライナーを放った直後に右足をすべらせ、ベンチへ戻る際に引きずっていた。トレーナーが駆け寄りベンチ裏へ。大谷も心配そうにのぞき込んでいたが、ロハスはプレーを続行した。そして五回先頭の第２打席に敵失で出塁。一気に二