モデルでタレントのアンミカ（54）が、7日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。涙を見せる場面を見せた。【写真】番組では涙…メリル・ストリープと握手するアンミカ今回のゲストは、映画『プラダを着た悪魔2』（1日公開）に出演しているアカデミー賞俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。指原莉乃は登場前にカミカミになり、緊張した様子を見せた。アンミカも「メ