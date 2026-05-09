全日本プロレスは８日、荒川区のアートホテル日暮里ラングウッドで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）の記者会見を開催した。会見には、各ブロックを通過した潮粼豪（Ａブロック１位）、斉藤レイ（Ａブロック２位）、鈴木秀樹（Ｂブロック１位）、ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥドリームゲート王者の菊田円（Ｂブロック２位）が出席した。大田区大