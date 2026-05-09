全日本プロレスは８日、荒川区のアートホテル日暮里ラングウッドで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）の記者会見を開催した。

会見には、各ブロックを通過した潮粼豪（Ａブロック１位）、斉藤レイ（Ａブロック２位）、鈴木秀樹（Ｂブロック１位）、ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ ドリームゲート王者の菊田円（Ｂブロック２位）が出席した。

大田区大会では「チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝」で潮粼と菊田が対戦。さらにレイと鈴木が激突。勝者がメインイベントで優勝決定戦で対戦する。

会見で潮粼は「チャンピオン・カーニバル２０２６優勝決定戦、まあここに来るまでに、自分が思った以上に、想像以上に身体がボロボロになりました。安齊勇馬、宮原健斗、羆嵐、斉藤レイ、真霜拳號、オデッセイ、タロース。その厳しい戦いを、厳しいブロックを戦い抜いたからこそ、この痛みというものがあると思います。その痛みも全て乗り越えて、このチャンピオン・カーニバル、このトロフィーをいただきます。優勝するのは俺だ」と決意。対する菊田は「全日本プロレスを潰す、以上」と挑発した。

◆５・１７大田区全対戦カード＆試合順

▼第１試合 チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

潮粼豪（Ａブロック１位） ｖｓ 菊田円（Ｂブロック２位）

▼第２試合 同 時間無制限１本勝負

斉藤レイ（Ａブロック２位） ｖｓ 鈴木秀樹（Ｂブロック１位）

▼第３試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓ 北斗軍 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザイオン、オデッセイ、芦野祥太郎 ｖｓ 大森北斗、他花師、愛澤Ｎｏ．１

▼第４試合 矢野安崇再デビュー戦 シングルマッチ ３０分１本勝負

青柳優馬 ｖｓ 矢野安崇

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮、タロース、小藤将太 ｖｓ 斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤

▼第６試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、安齊勇馬、本田竜輝、羆嵐 ｖｓ 諏訪魔、関本大介、真霜拳號、佐藤光留

▼第７試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

田村男児、青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ ｖｓ ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、井上凌

▼メインイベント チャンピオン・カーニバル２０２６ 優勝者決定トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

第１試合の勝者 ｖｓ 第２試合の勝者

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