DJIが、新しい小型ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」のティザーを公開した。高い表現力を求めるクリエイターに向けたとする高性能モデル。シリーズ初のデュアルカメラを搭載しているのが特徴。デュアルカメラには「3x」「1-INCH」の表記があり、1つのカメラは光学3倍、もう1つのカメラは1インチの大型センサー搭載であることがうかがえる。正式発表の日時や価格、詳細なスペックは明らかにしていない。発表を予告した小型ジンバル