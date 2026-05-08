DJIが、新しい小型ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」のティザーを公開した。高い表現力を求めるクリエイターに向けたとする高性能モデル。シリーズ初のデュアルカメラを搭載しているのが特徴。デュアルカメラには「3x」「1-INCH」の表記があり、1つのカメラは光学3倍、もう1つのカメラは1インチの大型センサー搭載であることがうかがえる。

正式発表の日時や価格、詳細なスペックは明らかにしていない。

発表を予告した小型ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」。シリーズ初のデュアルカメラが目を引く

DJIは、4月16日にジンバルカメラの新製品「Osmo Pocket 4」を発表したばかりで、矢継ぎ早のジンバルカメラ投入となる。

すでに販売中の最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4」

Osmo Pocket 4Pのティザーで公開されたのは、1枚の写真と1本の動画のみ。詳細は分からないものの、回転式の表示パネルのサイズを見ると、本体サイズはOsmo Pocket 4と同等であることがうかがえる。