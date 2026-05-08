長崎ヴェルカ、クラブ史上初の歴史的な1勝です。 りそなグループBリーグチャンピオンシップ、準々決勝GAME1。ヴェルカは7日にホームでアルバルク東京と対戦し、逆転勝利を収めました。 クラブとして初めて臨むチャンピオンシップの舞台。 ファンも、待ちわびていました。 （ブースター） 「もうワクワクしかない。ここにいる舞台がもう夢のような感じ」 「興奮です。ヴェルカなら勝って