長崎ヴェルカ、クラブ史上初の歴史的な1勝です。

りそなグループBリーグチャンピオンシップ、準々決勝GAME1。ヴェルカは7日にホームでアルバルク東京と対戦し、逆転勝利を収めました。

クラブとして初めて臨むチャンピオンシップの舞台。

ファンも、待ちわびていました。

（ブースター）

「もうワクワクしかない。ここにいる舞台がもう夢のような感じ」

「興奮です。ヴェルカなら勝ってくれると思う」

「本当に長崎のために選手もスタッフの皆さんも頑張ってくれているので、もう十分頑張ってると思うが、勝ってほしい」

「ヴェルカ頑張れ」

日本一をかけ2戦先勝方式で争うBリーグチャンピオンシップの準々決勝初戦。

ホームの大声援を背にヴェルカが試合に臨みます。

第1クオーター、イ ヒョンジュンのスリーポイントシュートで先制するとブラントリーのダンクでハピネスアリーナを沸かせるなど第1クオーターを終え2点をリード。

しかし、第2クオーターは相手に主導権を握られ6点ビハインドで試合を折り返します。

後半の第3クオーター、ヴェルカは熊谷のスティールからのレイアップ、そしてミッチェルの連続得点で逆転。

ディフェンスから攻撃のリズムをつくり19点を連取し、第3クオーターだけで30点を奪います。

堅い守りでその後は一度もリードを許さなかったヴェルカ。

93対78でクラブ史上初のチャンピオンシップ1勝を挙げ、準決勝進出に王手をかけました。

リーグ戦ではこれまで6戦全敗だった相手への歴史的1勝に、ファンも興奮が止まりません。

（ブースター）

「このままいきましょう」

「気分はもう(決勝の)横浜。横浜アリーナ行くぞ」

「今日はやっぱり熊谷選手が最高だった。もう最高。すごいほんとに。長崎が主役だ」

MVPには、当日、30歳の誕生日を迎えた熊谷が選ばれました。

（熊谷 航 選手）

「最高の後押しありがとうございます。まだ仕事(試合)は続くので、きょう以上の応援よろしくお願いします」

（モーディ マオール HC）

「後半は迷わずにプレーできていたのがよかった。(ブースターの声援も)非常にすばらしかったが、今日はこれで終わり。また、あす試合がある。あすもっと声援が必要になる」

（馬場 雄大 選手）

「個人的には勝ちたかった試合でした。ディフェンスのインテンシティをグッと3Qで上げられたのが、自分たちのやりたいバスケが遂行できるような準備が整ったなと思ったし、一つの鍵だった。ここがゴールではないのでとりあえずワンダウンというところで、また気持ちを切り替えて、あすに臨みたい」

ヴェルカは8日、午後7時5分からGAME2に臨み、勝利すれば、来週15日からの準決勝へとコマを進めます。