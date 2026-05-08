フジテレビ期待の新番組2本がともに爆死している。 フジテレビは今春、視聴率の低迷から立て直すために過去10年で最大という改編を行い、新番組の投入や番組リニューアルを行った。しかし残念ながらその効果は薄く、中でも厳しいのが目玉番組として期待を込めた2つの新番組だ。 一つは火曜夜19～21時のゴールデン2時間生放送で注目される「超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～