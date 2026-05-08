【関東地方】落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意 関東地方では、８日（金）昼過ぎから夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。 、、 を、画像で掲載しています。 発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。 【大気の状態が非常