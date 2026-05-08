「ハニーレモンソーダアップ」明治は、ハードな食感が特長の「アップグミ」シリーズから、甘酸っぱく爽やかなハニーレモンソーダ味のグミ「ハニーレモンソーダアップ」を、5月12日から全国のコンビニエンスストア・駅売店で、6月16日からは全経路に拡大して発売する。特長は、甘酸っぱく爽やかなハニーレモンソーダ味とのこと。かみごたえチャート5のハード食感になっている。昨年度のグミ市場は2021年度と比較して約2倍（インテー