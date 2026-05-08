明治は、ハードな食感が特長の「アップグミ」シリーズから、甘酸っぱく爽やかなハニーレモンソーダ味のグミ「ハニーレモンソーダアップ」を、5月12日から全国のコンビニエンスストア・駅売店で、6月16日からは全経路に拡大して発売する。

特長は、甘酸っぱく爽やかなハニーレモンソーダ味とのこと。かみごたえチャート5のハード食感になっている。

昨年度のグミ市場は2021年度と比較して約2倍（インテージ社SRI＋グミ市場 2025年4月〜2026年3月と2021年4月〜2022年3月との比較）となり急成長している。また、グミの販売金額が2025年度に初めてハードキャンディーを上回った（インテージ社SRI＋キャンディー市場 2025年4月〜2026年3月）。その背景として、噛むことで得られる心地よさや、リフレッシュ感を得たいという食感ニーズの高まり、世代を超えた消費者層の広がりなどが考えられる。なかでも、ハード食感グミのニーズの高まりが市場拡大に寄与しており、引き続き人気の食感となっている。

「アップグミ」シリーズは、炭酸飲料のフレーバーで展開し、ハードな食感と満足感で男性ユーザーを中心に支持を得ている。今回さらなる市場の拡大を目指し、若年女性をメインターゲットとした「ハニーレモンソーダアップ」を発売する。“はちみつとレモンの味の組み合わせ”は、昔から愛されるフレーバーで、近年の若年層を中心としたノスタルジックトレンドもあり、炭酸飲料市場でも人気のフレーバーになっている。ハニーレモンソーダ味の甘酸っぱい爽やかな風味と、「かみごたえチャート5」（「かみごたえチャート」とは、グミを噛む際に要する力をレベル分けし、自分の噛む力や気分に合わせた固さのグミを選んでもらうための同社独自の指標）のハードな弾力食感で、暑くなる時期、気分を上げたい時などにおすすめになっている。

同商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

コンビニエンスストア・駅売店：5月12日（火）

全経路：6月16日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp