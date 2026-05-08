Tecnologia e Cuoreの「DS-TC52B」 日本オーディオ協会は、オーディオ・ビジュアル関連のニュースや新技術、協会会員による投稿などを掲載した「JASジャーナル2026年春号(Vol.66 No.2)」を公開した。春号では、DIATONEの遺伝子を継承する、Tecnologia e CuoreブランドのNCV-R振動板採用スピーカーの詳細や、J-POPの父と言われる作曲・編曲家 筒美京平氏の未発表楽曲をアナログ16chマルチ録