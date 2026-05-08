漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のXを更新。ジャンプの人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）のクラピカのイラストを投稿した。【画像】女の子ぽい！『To LOVEる』作者が描いた『H×H』クラピカのイラスト定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「ふと描きたくなって初めてクラピカに挑戦したものの、マジメに描きすぎて照れが出てしまい通りがかり