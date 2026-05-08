『To LOVEる』矢吹健太朗、『ハンター×ハンター』クラピカ描く「マジメに描きすぎて照れが」
漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のXを更新。ジャンプの人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）のクラピカのイラストを投稿した。
【画像】女の子ぽい！『To LOVEる』作者が描いた『H×H』クラピカのイラスト
定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「ふと描きたくなって初めてクラピカに挑戦したものの、マジメに描きすぎて照れが出てしまい通りがかりのリトを追加したら空気が変わってしまった」と、『H×H』のイラストを公開。
イラストには、念能力を発動しているクラピカと『To LOVEる -とらぶる-』主人公のリトが描かれている。
矢吹氏の代表作『To LOVEる -とらぶる-』は、2006年〜09年にかけて同誌で連載していた、男子高校生・結城梨斗を主人公にし、ララ・サタリン・デビルーク、西連寺春菜らヒロインたちと繰り広げるラブコメディー。08年〜09年にかけてテレビアニメが放送された人気作品で、漫画完結後、10年から17年にかけて『ジャンプスクエア』（集英社）で漫画『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』を連載していた。
【画像】女の子ぽい！『To LOVEる』作者が描いた『H×H』クラピカのイラスト
定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「ふと描きたくなって初めてクラピカに挑戦したものの、マジメに描きすぎて照れが出てしまい通りがかりのリトを追加したら空気が変わってしまった」と、『H×H』のイラストを公開。
矢吹氏の代表作『To LOVEる -とらぶる-』は、2006年〜09年にかけて同誌で連載していた、男子高校生・結城梨斗を主人公にし、ララ・サタリン・デビルーク、西連寺春菜らヒロインたちと繰り広げるラブコメディー。08年〜09年にかけてテレビアニメが放送された人気作品で、漫画完結後、10年から17年にかけて『ジャンプスクエア』（集英社）で漫画『To LOVEる -とらぶる- ダークネス』を連載していた。
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