山形県内でも連日のようにクマの目撃情報が相次いでいる中、県民が隣の秋田県の高速道路で、あわや大事故という恐ろしい瞬間をカメラで捉えました。 【画像】あわや激突、の瞬間（細かく見る） これはドライブレコーダーが捉えた映像です。4月30日の午前11時ごろ、秋田県大仙市を通る秋田自動車道を走行中のことでした。 突如、クマが・・・！ 画面右奥、反対側の南進車線の斜面から、突然1頭のクマが姿を現します