アンティーク・コイン投資は、コインの種類によって値動きの特性が異なります。なかでも「古代コイン」は、特定の国に依存しない性質や、世界共通の文化遺産としての普遍性を持つことから、値動きが比較的安定しやすい資産とされています。本記事では、田中徹郎氏の著書『資産運用の視点からみた 決定版 アンティーク・コイン投資のすべて』より一部を抜粋・再編集し、古代コインが値下がりしにくい理由を解説します。「古代コイン