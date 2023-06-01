女優の森カンナ（37）が、恋人が50人いる刑事というトンデモ主人公を演じている。日本テレビ「多すぎる恋と殺人」（月曜深夜0・24）で、恋人たちが次々に殺される事件に遭遇する。オファーに「おや？凄いのがきたぞ」と面食らったが、サバサバした性格などに共感もしながら向き合っている。主人公に「不倫しない。同業者とは寝ない」など決め事があるように自身もマイルールがある。「人と比べない」。28歳で5カ月間留学した米