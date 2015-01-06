女優の森カンナ（37）が、恋人が50人いる刑事というトンデモ主人公を演じている。日本テレビ「多すぎる恋と殺人」（月曜深夜0・24）で、恋人たちが次々に殺される事件に遭遇する。オファーに「おや？凄いのがきたぞ」と面食らったが、サバサバした性格などに共感もしながら向き合っている。

主人公に「不倫しない。同業者とは寝ない」など決め事があるように自身もマイルールがある。「人と比べない」。28歳で5カ月間留学した米カリフォルニアで強く意識した。

20歳で「仮面ライダーディケイド」のヒロインを演じ、一躍ブレーク。考える間もなく仕事が続く中で「イメージした芝居ができない。人にどう思われているのか」と行き詰まっていた。リセットすべく向かった異国の地は「誰も私を知らず、全てが新しい」。他人を気にせず自己を強く持つ空気感に強く刺激を受けた。

年齢も重ね、次第にマイルールが確立するのと連動して、持ち味の竹を割ったような性格の役柄も増加。「昔は可愛いらしい役もあったけど、人間性がバレてるぞ！」と大きく笑った。

今作が連ドラ単独初主演。2024年に元日向坂46・加藤史帆（28）とダブル主演し話題作となったドラマ「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（MBS）でも経験したように「主演はいっぱい撮影してもらえるんですよ」と声を弾ませた。今作ではシリアスからコミカルまでさまざまな場面があり「一日の中で幅広い芝居を経験できるのは貴重」と成長を実感している。

自分の性格とは異なる役柄にも興味はあるが、「芝居は私の体から出るもの。だから素敵な大人になっていきたいなと常に思っています」。己に軸を通して磨いていくことで、女優としてますます輝いていく。（山内 健司）

◇森 カンナ（もり・かんな）1988年（昭63）6月22日生まれ、富山県出身の37歳。2008年に映画「うた魂♪」で女優デビュー。私生活では21年にプロバスケットボール選手の馬場雄大と結婚。1メートル70。血液型B。