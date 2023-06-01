◇ナ・リーグカブス−レッズ（2026年5月7日シカゴ）カブス・今永昇太投手（32）が7日（日本時間8日）、本拠地でのレッズ戦に先発する。自身今季4勝目（2敗）を狙う一戦は、勢いが止まらないチームの9連勝、そして4月12日（同13日）以降続く本拠地15連勝がかかる注目のマウンドだ。さらにチームは現在3試合連続サヨナラ勝利中。ナ・リーグ中地区で2位カージナルスに3・5ゲーム差をつけて首位快走中と乗りに乗っている。