Image: StockPhotoAstur / Shutterstock.com セールに沸く裏側で、こんなことが起きていた…。アメリカのeコマース市場でおよそ50%のシェアを握るAmazonが、長年にわたって「違法な価格操作を行なっていた」とするメールが公開され、波紋を広げています。カリフォルニア州司法長官ロブ・ボンタ氏は2026年4月20日、Amazonをめぐる訴訟で提出された仮差止め申立書を、ほとんど黒塗りすることな