開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、板垣巴留氏によるマンガ「BEASTARS」と「SANDA」がセール価格で販売されている。 肉食獣と草食獣が共存する世界を舞台に、主人公レゴシの活躍を描いた「BEASTARS」は、1巻から5巻までが99円に。一方の超少子化が進んだ世界で、サンタの末裔・三田の成長を描く「SANDA」は全16巻が各巻99円となっている。 なお、セール品の売り切れ、セ