2026年4月1日に社名を「上新電機株式会社」から変更したJoshinが、25,000円分のJoshin専用QUOカードPayが抽選で当たる「新生Joshin誕生祭」のキャンペーンを実施しています。Xを利用している人ならば誰でも参加可能。締め切りは5月10日（日）23時59分までなので、応募はお早めに！「新生Joshin誕生祭」キャンペーンの賞品と当選者数は以下の通りです。Joshin専用QUOカードPay 25,000円分…10名Joshin専用QUOカードPay 500円分…500